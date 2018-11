Negócios TV CDS alerta que situação do pais "é pior que no tempo da troika" A carregar o vídeo ... Negócios TV CDS alerta que situação do pais "é pior que no tempo da troika" 0 0 Ler mais tarde 15:22

A líder do CDS-PP considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2019 é uma “imensa oportunidade perdida” e dramatizou o discurso dizendo que a situação do país “é pior que no tempo da troika”.