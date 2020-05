Negócios TV CDS sem garantias de que as suas propostas serão acolhidas no plano de estabilização A carregar o vídeo ... Negócios TV CDS sem garantias de que as suas propostas serão acolhidas no plano de estabilização 0 0 Ler mais tarde 13:33

O presidente do CDS-PP indicou que não tem garantia por parte do Governo de que as propostas que apresentou serão acolhidas no orçamento suplementar e salientou que “não foi celebrado nenhum tipo de compromisso”.