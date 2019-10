Negócios TV Centeno anuncia compromisso no Eurogrupo sobre orçamento para a zona euro A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno anuncia compromisso no Eurogrupo sobre orçamento para a zona euro 0 0 Ler mais tarde 16:46

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anunciou hoje no Luxemburgo um acordo entre os ministros das Finanças sobre “todos os elementos críticos da governação e financiamento” do novo instrumento orçamental para a convergência e competitividade da zona euro.