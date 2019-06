Negócios TV Centeno atribui excedente à dinâmica da economia e do mercado de trabalho A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno atribui excedente à dinâmica da economia e do mercado de trabalho 1 0 Ler mais tarde 16:19

O ministro das Finanças atribuiu hoje o excedente orçamental de 0,4% à "dinâmica da economia e do mercado de trabalho em Portugal", considerando que o valor é "totalmente compatível" com o objetivo do Governo de um défice de 0,2%.