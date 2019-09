Negócios TV Centeno: Descida do IRS deverá fazer-se com mais escalões A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno: Descida do IRS deverá fazer-se com mais escalões 0 0 Ler mais tarde 10:11

Mário Centeno diz que a redução de impostos prometida pelo Partido Socialista no seu programa eleitoral tem uma margem orçamental de 400 milhões de euros e que deverá concretizar-se através do aumento do número de escalões de IRS.