Negócios TV Centeno diz que não houve um aumento do esforço fiscal dos portugueses A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno diz que não houve um aumento do esforço fiscal dos portugueses 4 0 Ler mais tarde 16:06

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje no parlamento que não houve um aumento do esforço fiscal de cada português, apesar da subida da carga fiscal em percentagem do PIB registada no ano passado.