Negócios TV Centeno: "Nunca na minha vida" falei com António Costa Silva

Para preparar este orçamento suplementar, Mário Centeno diz que não contou com a ajuda do conselheiro António Costa Silva: “Não falei com ele nunca na minha vida”.