Negócios TV CGTP pede "medidas urgentes" para responder à maior procura por transportes públicos

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, afirmou hoje, em Lisboa, que é necessário implementar “medidas urgentes” para dar resposta à “maior procura” pelos transportes públicos, que tenderá a verificar-se com a redução do preço do passe social.