Negócios TV Chaimites voltam ao Terreiro do Paço para rodagem de filme sobre Salgueiro Maia

Volvidos 46 anos sobre a Revolução, dois chaimites voltam ao Terreiro do Paço, sob o comando do ator Tomás Alves, no papel de Salgueiro Maia, para a rodagem do filme de Sérgio Graciano, que conta a vida do capitão de Abril.