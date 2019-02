Negócios TV Chefes da Guarda Prisional entregam insígnias a ministra mas trabalham como sempre A carregar o vídeo ... Negócios TV Chefes da Guarda Prisional entregam insígnias a ministra mas trabalham como sempre 45 0 Ler mais tarde 16:12

Duas dezenas de guardas prisionais em postos de chefia entregaram hoje as suas insígnias no Ministério da Justiça, reclamando o reinício das negociações com a tutela para a revisão do estatuto, mais pessoal e mais meios.