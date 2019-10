Negócios TV Chega ataca dimensão do executivo e refere interrogatório a Sócrates A carregar o vídeo ... Negócios TV Chega ataca dimensão do executivo e refere interrogatório a Sócrates 0 0 Ler mais tarde 16:25

O deputado único do Chega, André Ventura, atacou hoje a dimensão do Governo e o programa de “entretenimento”, numa primeira intervenção onde se referiu ao interrogatório judicial do antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates.