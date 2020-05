Negócios TV Chiado permanece quase vazio com esperança de uma vida quase normal A carregar o vídeo ... Negócios TV Chiado permanece quase vazio com esperança de uma vida quase normal 0 0 Ler mais tarde 19:20

As ruas do Chiado (Lisboa) permanecem quase vazias no primeiro dia de desconfinamento, mas aqueles que saíram e reabriram portas manifestam esperança no futuro e numa vida “quase normal”, mantendo a precaução de ter a máscara no rosto.