Comércio internacional da China cresceu 18,9% em agosto

O comércio internacional da China cresceu 18,9% em agosto, por comparação com agosto de 2020, de acordo com dados oficiais publicados hoje. A Administração Geral das Alfândegas indicou que, no oitavo mês de 2021, as trocas da China com o resto do mundo foram de 447,227 milhões de euros.