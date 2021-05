Comissão de Acompanhamento liderada por Costa Silva terá "softpower"

Nelson de Souza destaca o papel que a Comissão Nacional de Acompanhamento, que será liderada por António Costa Silva e que vai dispor de um "softpower" para fazer as recomendações que entender, terá na avaliação da execução do PRR. Essas recomendação, ainda que não vinculativas, terão de ser devidamente valorizadas, avisa o ministro do Planeamento.