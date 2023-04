Comissão de inquérito serve para "aproveitamento político", considera sindicato dos pilotos

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), Tiago Faria Lopes, considera que as audições no Parlamento sobre a TAP são usadas para "lavar roupa suja" e "capitalizar votos" à custa da imagem da empresa.