Negócios TV Como evoluem as compras dos turistas em Portugal

As compras dos turistas de fora da UE aumentaram 36% nos primeiros oito meses do ano. O Negócios analisa quais são as nacionalidades que mais gastam.