Negócios TV Correção da EDP e da Jerónimo penalizam bolsa

A bolsa nacional negociou em terreno negativo pelo segundo dia seguido numa sessão em que a Mota-Engil brilhou. No entanto, as quedas do grupo EDP e das retalhistas Jerónimo Martins e Sonae pressionaram.