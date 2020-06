Negócios TV Costa afirma que Mário Centeno “é hipótese” para governador do Banco de Portugal A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa afirma que Mário Centeno “é hipótese” para governador do Banco de Portugal 0 0 Ler mais tarde 17:09

O primeiro-ministro afirmou hoje que Mário Centeno é uma hipótese para desempenhar as funções de governador do Banco de Portugal, dizendo que tem todas as competências pessoais e profissionais para o exercício desse cargo.