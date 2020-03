Negócios TV Costa apela a que “todos acatem medidas de autocontenção” A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa apela a que “todos acatem medidas de autocontenção” 2 0 Ler mais tarde 18:38

No final do Conselho de Ministros que discutiu a implementação de medidas no âmbito do estado de emergência em vigor desde a meia-noite, o primeiro-ministro frisou que tudo o que foi decidido pelo Governo foi sob o princípio de assegurar "máxima contenção e o mínimo de perturbação".