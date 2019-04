Negócios TV Costa: Combinação PS, BE, PCP e PEV foi "virtuosa" e "merece continuidade" A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa: Combinação PS, BE, PCP e PEV foi "virtuosa" e "merece continuidade" 0 0 Ler mais tarde 13:33

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que a combinação PS, BE, PCP e PEV foi “virtuosa” e “só merece ter continuidade”, destacando que os partidos “souberam harmonizar as suas políticas” o que permitiu “mais crescimento” do país.