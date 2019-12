Negócios TV Costa considera Parlamento Europeu um exemplo e diz que política coesão não é só dinheiro A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa considera Parlamento Europeu um exemplo e diz que política coesão não é só dinheiro 0 0 Ler mais tarde 16:21

O primeiro-ministro defendeu hoje que a política de coesão transcende a questão do dinheiro e é essencial para a construção do espírito europeu, considerando exemplar a posição do Parlamento Europeu contra cortes no Orçamento comunitário.