Negócios TV Costa “deseja” fim do limite à lotação nos restaurantes mas não fala em baixa do IVA A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa “deseja” fim do limite à lotação nos restaurantes mas não fala em baixa do IVA 0 0 Ler mais tarde 16:57

O primeiro-ministro afirmou desejar que no fim do mês possa ser eliminado o limite de 50% à lotação dos restaurantes, prometeu analisar as propostas do setor, mas não falou em qualquer descida do IVA.