Negócios TV Costa destaca "reforço substancial" do investimento público com "prioridade" à saúde

O primeiro-ministro considera que a proposta de Orçamento entregue no parlamento é de continuidade face às políticas da anterior legislatura, apresentando "um reforço substancial" do investimento público, com a saúde a assumir-se como a principal prioridade.