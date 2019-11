Negócios TV Costa diz que proposta sobre englobamento de rendimentos “há de surgir”, mas não em 2020 A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa diz que proposta sobre englobamento de rendimentos “há de surgir”, mas não em 2020 0 0 Ler mais tarde 20:46

O deputado único da Iniciativa Liberal questionou hoje o primeiro-ministro se pretende avançar com o englobamento de rendimentos já em 2020, tendo António Costa respondido que a proposta vai surgir, mas não no próximo Orçamento do Estado.