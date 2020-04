Negócios TV Costa: Fim do estado de emergência não vai ser o regresso à normalidade A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa: Fim do estado de emergência não vai ser o regresso à normalidade 5 0 Ler mais tarde 14:01

Em visita a algumas fábricas do setor têxtil no norte do país, o primeiro-ministro António Costa alertou que o fim do estado de emergência não vai ser o regresso à normalidade. Essa só virá quando houver uma vacina, reforça o líder socialista.