Negócios TV Costa insiste que inquérito parlamentar poderia satisfazer "curiosidade" do PR e a sua

O primeiro-ministro reiterou hoje que um inquérito parlamentar poderia satisfazer “a curiosidade” do Presidente da República e a sua sobre o que se passou após a resolução do BES, dizendo que gostaria de conhecer as “auditorias internas” do regulador.