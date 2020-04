Negócios TV Costa: Se for necessário voltar a dar um passo atrás, o Governo vai fazê-lo A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa: Se for necessário voltar a dar um passo atrás, o Governo vai fazê-lo 0 0 Ler mais tarde 14:42

O primeiro-ministro de Portugal diz que existe consenso para levantar restrições a partir do próximo mês e voltou a alertar que o possível "fim do estado de emergência não significa o regresso à normalidade". Contudo, António Costa admite que se for necessário voltar a dar um passo atrás, o Governo vai fazê-lo.