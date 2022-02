Covid-19: Manifestantes antivacinas no Canadá querem derrubar Governo de Justin Trudeau

Depois de 11 dias de protestos do movimento antivacinas, que tem bloqueado o trânsito de camiões no centro da capital do Canadá, Otava, assim como o principal ponto fronteiriço com os Estados Unidos, os manifestantes asseguram que não desmobilizarão até que caia o Governo do primeiro-ministro, Justin Trudeau.