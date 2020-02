Negócios TV Covid-19: Recuperação económica de Macau deve arrastar-se para além do verão A carregar o vídeo ... Negócios TV Covid-19: Recuperação económica de Macau deve arrastar-se para além do verão 0 0 Ler mais tarde 11:08

O economista José Sales Marques disse à agência Lusa que a recuperação económica do território e da atividade do jogo devido ao impacto do coronavírus Covid-19 deverá arrastar-se para além do verão.