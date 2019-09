Negócios TV Despovoado e com dois deputados, distrito de Portalegre reivindica voz e atenção A carregar o vídeo ... Negócios TV Despovoado e com dois deputados, distrito de Portalegre reivindica voz e atenção 0 0 Ler mais tarde 10:03

Mais serviços públicos, acessibilidades e políticas fiscais atrativas são reivindicações do distrito de Portalegre, que tem no despovoamento o principal ‘inimigo. Este é o círculo do país que menos deputados elege (dois), faltando-lhe peso político.