Negócios TV DGArtes: Costa afirma que reforço do financiamento protege entidades apoiadas no passado

O primeiro-ministro afirmou hoje que o novo reforço de 2,2 milhões de euros no financiamento do programa destinado às artes pretende assegurar que entidades apoiadas no passado não fiquem de fora com a aplicação do novo modelo.