Diretor-geral da APED: "Não houve bom senso" do primeiro ministro na taxa sobre lucros inesperados

O diretor-geral da Associação de Empresas de Distribuição considera que o primeiro-ministro não teve bom senso quando anunciou a taxa sobre lucros excessivos no setor. Entrevistado no Negócios e Antena 1, Gonçalo Lobo Xavier afirma que o governo não fez contas e decidiu apenas com base numa perceção errada sobre o setor.