Negócios TV Disputa no gás pode custar 179 milhões aos consumidores 27.10.2019

A Galp e a REN voltaram a impugnar as tarifas para o gás natural definidas pela ERSE para 2019-2020. Trata-se do décimo processo desde 2010. Segundo as contas do regulador, caso vençam, as compensações poderão custar 179 milhões aos consumidores.