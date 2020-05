Negócios TV Distanciamento difícil no mar e no areal nas praias pequenas da Linha de Cascais A carregar o vídeo ... Negócios TV Distanciamento difícil no mar e no areal nas praias pequenas da Linha de Cascais 0 0 Ler mais tarde 14:10

Nem no mar, nem no areal: o distanciamento recomendado aos banhistas nas praias da Linha de Cascais está longe de ser cumprido em alturas de maré-cheia, pois o espaço para estender a toalha e guardar as distâncias fica ainda mais difícil.