Negócios TV Do primeiro voo ao primeiro milhão de passageiros em 80 anos de aviação em Cabo Verde

O aeroporto da ilha cabo-verdiana do Sal espera voltar a bater este ano a barreira do milhão de passageiros, em plena comemoração dos 80 anos do primeiro voo comercial, realizado pela Linhas Aéreas Transcontinentais Italianas (LATI).