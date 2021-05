É preciso “alavancar fundos públicos com capital privado”, alertam empresários

No aniversário do Jornal de Negócios convidámos três rostos da gestão nacional para debater o futuro do país. Cristina Fonseca, fundadora da Talkdesk e capital partner da Indico Capital Partners, Miguel Stilwell, CEO da EDP, e António Pires de Lima, CEO da Brisa, dão o seu olhar sobre o que falta mudar em Portugal, como colocar o país a crescer dando maior apoio às empresas e qual a estratégia para a criação de valor.