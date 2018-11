Negócios TV Eduardo dos Santos: "Deixei 15 mil milhões de dólares no BNA" A carregar o vídeo ... Negócios TV Eduardo dos Santos: "Deixei 15 mil milhões de dólares no BNA" 3 0 Ler mais tarde 15:21

"Deixei 15 mil milhões de dólares no Banco Nacional de Angola como reservas internacionais líquidas a cargo de um gestor que era o governador do BNA sob orientação do Governo", afirmou José Eduardo dos Santos aos jornalistas.