Eleições em Moçambique: Presidente e candidato abre votação que já decorre em todo o país

As primeiras assembleias de voto abriram às 07:00 em Moçambique (menos uma hora em Lisboa) para as sextas eleições gerais no país, sem registo de problemas e com o Presidente da República a 'abrir' a votação em Maputo.