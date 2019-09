Negócios TV Eleições: Rui Rio revela que o seu "Centeno" é Joaquim Sarmento A carregar o vídeo ... Negócios TV Eleições: Rui Rio revela que o seu "Centeno" é Joaquim Sarmento 0 0 Ler mais tarde 15:23

O líder do PSD, Rui Rio, disse que o seu "Centeno" é Joaquim Sarmento, porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas e mandatário nacional do partido.