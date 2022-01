Empresa japonesa apresenta coleção de moda para robôs

No Japão, a empresa de robôs Lovot apresentou uma coleção de moda criada pela estilista Yumi Katsura, concebida para vestir robôs em ocasiões especiais como casamentos, aniversários e outras cerimónias. Definido como um "robô emocional" pela empresa que o distribui, Groove X foi lançado em 2019 e comercializado inicialmente em pares (duas unidades), sendo um dos últimos "autómatos de companhia" a ser lançado no mercado no Japão.