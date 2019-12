Negócios TV Energia e BCP pressionam bolsa A carregar o vídeo ... Negócios TV Energia e BCP pressionam bolsa 0 0 Ler mais tarde 17:54

A bolsa nacional negociou no vermelho pela terceira sessão seguida e recuou para mínimos de um mês. As quedas do BCP (em mínimo de 15 de outubro) e da EDP (em mínimo de 30 de outubro) foram as que mais pressionaram.