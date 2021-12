Escócia deita abaixo a chaminé da maior central a carvão da Europa

O ministra-chefe da Escócia, Nicola Sturgeon, encarregou-se hoje de premir o botão que acionou os 700 quilos de explosivos para demolir a chaminé do que se tornou a maior central elétrica a carvão da Europa quando foi construída. A ScottishPower, uma subsidiária da espanhola Iberdrola no Reino Unido, operou a central termoelétrica Longannet até 2016. A queda da torre de 183 metros de altura, anunciada na última conferência do clima COP26, é um símbolo do "fim da geração de energia a carvão" na Escócia, disse Sturgeon.