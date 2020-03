Negócios TV Espanha registou 769 mortos nas últimas 24 horas e chega a 4.858 A carregar o vídeo ... Negócios TV Espanha registou 769 mortos nas últimas 24 horas e chega a 4.858 0 0 Ler mais tarde 12:18

O número diário de mortos em Espanha com o novo coronavírus voltou hoje a subir para 769, num total de 4.858 desde o início da pandemia, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.