Espanha teve até agora 11.178 pessoas infetadas dos quais 491 morreram

A Espanha registou 11.178 casos de coronavírus desde o início do surto, dos quais 491 morreram e 1.098 foram curados, anunciou hoje o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol.