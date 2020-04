Negócios TV Espanha ultrapassou os 100.000 infetados e os 9.000 mortos A carregar o vídeo ... Negócios TV Espanha ultrapassou os 100.000 infetados e os 9.000 mortos 0 0 Ler mais tarde 15:21

Espanha registou até hoje 102.136 pessoas infetadas com o coronavírus, 7.719 nas últimas 24 horas, e alcançou os 9.053 mortos, com um novo recorde de 864 no último dia, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.