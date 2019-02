Negócios TV Estratégia do PSD passa primeiro por mostrar que o Governo é "um logro" A carregar o vídeo ... Negócios TV Estratégia do PSD passa primeiro por mostrar que o Governo é "um logro" 2 0 Ler mais tarde 17.02.2019

Para atingir a vitória nas legislativas, a estratégia do PSD passa primeiro por mostrar que o Governo é "um logro" e, em segundo lugar, por afirmar as posições do partido como alternativa porque, segundo Castro Almeida, o PSD agora em "acalmia" tem condições para o fazer.