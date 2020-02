Negócios TV Europa cai e tem a pior semana desde 2008 A carregar o vídeo ... Negócios TV Europa cai e tem a pior semana desde 2008 4 0 Ler mais tarde 28.02.2020

A bolsa nacional está a acompanhar as fortes perdas da Europa, negociando em mínimos de agosto do ano passado. Não há nenhuma empresa do PSI-20 com sinal positivo.