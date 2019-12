Negócios TV Europa e Lisboa em queda ligeira A carregar o vídeo ... Negócios TV Europa e Lisboa em queda ligeira 0 0 Ler mais tarde 09:14

A bolsa iniciou o dia em queda, pressionada pelas desvalorizações do setor do retalho mas também da Galp Energia. Entre as congéneres europeias a tendência é semelhante.