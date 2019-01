Negócios TV Expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa A carregar o vídeo ... Negócios TV Expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa 4 0 Ler mais tarde 17:57

No dia em que foi assinado o acordo de financiamento da expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, a ANA publicou um vídeo onde mostra como será o novo aeroporto do Montijo e a expansão do Humberto Delgado. Veja o vídeo.