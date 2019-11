Negócios TV Famílias em risco de despejo protestam no Ministério da Habitação por respostas A carregar o vídeo ... Negócios TV Famílias em risco de despejo protestam no Ministério da Habitação por respostas 0 0 Ler mais tarde 09:24

Cerca de 25 pessoas estão hoje no Ministério das Infraestruturas e da Habitação para alertar para a iminência de despejos de famílias com crianças na região de Lisboa e dizem que só saem quando tiverem uma resposta do Governo.